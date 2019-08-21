За две недели до выборов депутаты Севастополя отчитались за пять лет работы

В депутатском корпусе Законодательного собрания Севастополя подвели итоги пятилетней работы городского парламента. Всего за период с сентября 2014 года по июль нынешнего года парламентарии города-героя собирались на пленарные заседания 141 раз, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Законодательного собрания.

Только в 2018 году (итоги нынешнего года пока не подведены) парламентом была рассмотрена и принята 81 законодательная инициатива, из них 21 – это так называемые "базовые законы" Севастополя. Всего в городской парламент в прошлом году было внесено 143 законопроекта, включая губернаторские инициативы, по разным причинам около 25% законодательных актов были отклонены или сняты с рассмотрения. Чаще всего парламентарии были вынуждены собираться на внеочередные сессии также в 2018 году – 12 раз. Происходило это как правило по требованию экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и относилось к периоду наиболее острого противостояния между частью депутатов и исполнительной ветвью власти в городе, Накануне.RU об этом не раз рассказывало.

Самыми "инициативными" депутатами в нынешнем, первом составе Законодательного собрания, оказались Виктор Посметный, вносивший законопроекты, поправки и предложения, которые были приняты, 305 раз. Следом по плодотворности идут депутат Илья Журавлев (69), спикер парламента Екатерина Алтабаева (125), председатель бюджетной комиссии Вячеслав Аксенов (51) и т.д. Бывший спикер Законодательного собрания, депутат и герой "Крымской весны" Алексей Чалый вносил 9 законопроектов в указанный пятилетний период работы.

Выборы нового депутатского корпуса из 24 человек пройдут в Севастополе в единый день голосования 8 сентября, депутаты избираются по смешанной системе – по партспискам и в мажоритарных округах.