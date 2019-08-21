Коренные народы Хакасии требуют прекратить строительство угольных разрезов

В Хакасии 17 августа состоялся Внеочередной съезд хакасского народа, на котором коренные жители потребовали прекратить строительство угольных разрезов.

Обсуждались, в том числе, риски для экологии Хакасии, которые несет открытый способ добычи угля.

Представители коренного населения поставили 1600 подписей под резолюцией, которая будет направлена в ООН.

Но главная проблема состоит в том, что Роснедра отчуждают сельскохозяйственные угодья в Бейском районе в пользу одного из угольных разрезов. По словам организатора Михаила Чертыкова, фермеры остаются без земель, но не могут доказать свои права в районном суде. Готовятся апелляции в вышестоящие инстанции, пишет "Сибирь.Реалии".

Как заявил активист движения "Живая Хакасия" Юрий Челтыгмашев: "Мы видим угрозу в том, что население, которое проживает в Койбальской степи, они практически исчезнут. То есть они потеряют смысл в жизни".

Власти республики вынашивают идею передать часть земель жителей в Бейском районе под нужды восьми частных компаний. В их числе "Востсибуголь-Хакасия" (En+ Group Олега Дерипаски), УК "Разрез "Майрыхский" (холдинг "Коулстар" Эдуарда Худайнатова), "СУЭК-Хакасия" олигарха Андрея Мельниченко и "Разрез "Аршановский" (холдинг "Рутэк" семьи депутата Госдумы Глеба Хора).

Отрезать землю для угольщиков хотят в ущерб поселкам. В таком случае при этом под угрозой может оказаться не только частное животноводство: из-за карьеров и грязных отвалов пород жителям, возможно, придется эвакуироваться.

На 22 августа назначены публичные слушания по вопросу о передаче земель около населенных пунктов угольным компаниям.

На предстоящих слушаниях жителям Бейского района предложат согласиться на перевод их земель в категорию промышленного назначения. Участки лежат на земельных паях, которые у коренного населения находятся в собственности. Фактически, существует угроза рейдерского захвата земель, отмечает Infox.