12 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
(2005) | Фото: Накануне.ru

Взыскана в госбюджет сумма взятки, полученной вице-мэром Лангепаса

Удовлетворён иск прокурора Лангепаса, требовавшего взыскать в доход государства взятку, полученную бывшим замглавы города. Ранее чиновник наказан за получение денег, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.
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Напомним, в мае 2016 г. года чиновник потребовал от председателя совета директоров одной из коммерческих организаций 1,5 млн руб. За эти деньги вице-мэр пообещал работать в пользу бизнесмена. В июне и августе чиновник получил часть суммы – 1 млн руб. В январе 2018 г. суд оштрафовал чиновника на 2,5 млн руб. Позже прокуратура добилась отмены приговора. Бывший вице-мэр получил восемь с половиной лет строгого режима со штрафом в 12 млн руб.. Также ему восемь лет запрещено занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной работой.

Прокурор города подал иск, требуя взыскать сумму полученной взятки. Во время рассмотрения документа выяснилось, что сделка по получению денег за незаконные действия является ничтожной. Осуждённый чиновник должен будет заплатить в доход государства 950 тыс. руб..

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Взыскана в госбюджет сумма взятки, полученной вице-мэром Лангепаса

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Теги: чиновник, взятка, арест, вице-мэр Лангепаса



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