Игорь Артамонов: Участие инвестора в строительстве социальных объектов – эффективная форма сотрудничества

Накануне в Липецкой областной администрации рассматривали ход реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», передает корреспондент Накануне.RU. Врио главы региона Игорь Артамонов провел сразу два совещания. Кроме вопросов развития сел, обсуждали перспективы строительства новых школ в регионе.

Программа комплексного развития села рассчитана на шесть лет, сообщается на официальном сайте администрации Липецкой области. Старт программы намечен на 20202 год. Региону предстоит разработать своего рода паспорта муниципалитетов, отражающие потребности жителей и наиболее острые проблемы населённых пунктов. Затем в Минсельхозе РФ состоится конкурсный отбор проектов, которые получат финансирование.

Десять муниципалитетов Липецкой области уже представили свои проекты. Лидером по числу подготовленных проектов на сегодняшний день является Добровский район. По словам главы муниципалитета Анатолия Попова, при разработке документации учитывались конкретные пожелания жителей каждого населённого пункта.

Врио главы региона Игорь Артамонов подчеркнул, что отстающие районы должны активнее включаться в работу, связанную с реализацией программы «Комплексное развитие сельских территорий». «Главам районов необходимо сосредоточиться на проектах и правильно расставить приоритеты при их подготовке, – отметил руководитель региона. – Нужно обязательно поднимать острые вопросы на федеральном уровне. Например, водоснабжение. Это проблема для региона и её обязательно стоит отразить в данных проектах, чтобы получить финансирование».

В обсуждении вопроса строительства новых школ в регионе приняли участие заместители главы администрации Липецкой области, начальники профильных управлений и глава Грязинского района. Регион весьма нуждается в образовательных учреждениях. Особенно остро вопрос стоит в муниципалитетах - Грязи, Лебедянь, Липецк, село Большой Хомутец Добровского района. Заявки на строительство уже поданы в министерство просвещения, но процесс можно ускорить с помощью частных инвестиций.

На совещании у Игоря Артамонова обсуждались перспективы сотрудничества с белорусскими строительными компаниями. Предполагается, что инвесторы получают земельный участок, строят здание по типовому проекту за один год, а государство в дальнейшем компенсирует расходы, выплачивая фиксированную сумму из федерального бюджета. «Участие инвестора в строительстве социальных объектов – эффективная форма сотрудничества, возможность быстрее удовлетворить потребность жителей в школах и детских садах. Нужно оценить возможность реализации этих предложений и разработать механизмы возврата средств инвестору всмете с министерством просвещения и министерством финансов,» - сказал Игорь Артамонов.