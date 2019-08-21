В сентябре Свердловская область присоединится ко всероссийскому субботнику "Зеленая Россия"

7 сентября Свердловская область вновь присоединится ко всероссийскому субботнику "Зеленая Россия". Соответствующее распоряжение уже подписал глава региона Евгений Куйвашев.

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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, мероприятия продлятся на Среднем Урале до 23 сентября. Ежегодно на уборку природных парков, скверов и лесов в дни проведения субботника выходят более 500 тысяч человек, а в 2015, 2017 и 2018 годах по итогам "Зеленой России" Свердловская область получала гран-при за самое массовое участие.

В 2019-м, как и в предыдущие годы, приоритетными объектами для проведения субботника будут парки, скверы, пляжи и зоны отдыха вблизи водоемов. В ближайшее время министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области определит основные площадки в Екатеринбурге и муниципальных образованиях региона.

Стоит отметить, что идея проведения экологического субботника "Зеленая Россия" принадлежит многократному чемпиону мира по шахматам и депутату Госдумы РФ Анатолию Карпову.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на заседании правительства Свердловской области была принята стратегия развития внутреннего и въездного туризма в регионе до 2035 года.