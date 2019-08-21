В сентябре Свердловская область присоединится ко всероссийскому субботнику "Зеленая Россия"

12 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область В России
субботник (2016) | Фото:Накануне.RU

В сентябре Свердловская область присоединится ко всероссийскому субботнику "Зеленая Россия"

7 сентября Свердловская область вновь присоединится ко всероссийскому субботнику "Зеленая Россия". Соответствующее распоряжение уже подписал глава региона Евгений Куйвашев.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, мероприятия продлятся на Среднем Урале до 23 сентября. Ежегодно на уборку природных парков, скверов и лесов в дни проведения субботника выходят более 500 тысяч человек, а в 2015, 2017 и 2018 годах по итогам "Зеленой России" Свердловская область получала гран-при за самое массовое участие.

В 2019-м, как и в предыдущие годы, приоритетными объектами для проведения субботника будут парки, скверы, пляжи и зоны отдыха вблизи водоемов. В ближайшее время министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области определит основные площадки в Екатеринбурге и муниципальных образованиях региона.

Стоит отметить, что идея проведения экологического субботника "Зеленая Россия" принадлежит многократному чемпиону мира по шахматам и депутату Госдумы РФ Анатолию Карпову.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на заседании правительства Свердловской области была принята стратегия развития внутреннего и въездного туризма в регионе до 2035 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В сентябре Свердловская область присоединится ко всероссийскому субботнику "Зеленая Россия"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: субботник, Зеленая Россия, Куйвашев



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 05.09.2019 13:05 Мск Евгений Куйвашев призвал свердловчан выйти на экологические субботники

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети