В Челябинске прокуратура проверяет компанию, которой принадлежит мусоровоз, столкнувшийся с микроавтобусом

В Челябинске прокуратурой организована проверка в ООО ПКФ "Экотранс" по факту ДТП с мусоровозом и микроавтобусом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

"В ходе проверки будет дана оценка исполнения предприятием действующего законодательства, в том числе, регулирующего режим труда и отдыха водителей, проведение предрейсовых медицинских осмотров, а также иных требований закона о безопасности дорожного движения", - рассказали в ведомстве.

Как ранее сообщало Накануне.RU, авария произошла ночью 20 августа напротив дома № 95 на улице Блюхера. Столкнулись пассажирский автобус, ехавший из Уфы в Нижневартовск, и грузовик "КамАЗ".

По предварительным данным, водитель "КамАЗа" совершил столкновение с двигающимся впереди попутно автобусом. После удара микроавтобус опрокинулся. В результате ДТП травмы получили водитель "КамАЗа" и его пассажир, в автобусе травмы получили девять пассажиров, один из которых 17-летняя девушка позднее скончалась в больнице.

В ООО ПКФ "Экотранс", которой принадлежит "КамАЗ", заявили, что перед рейсом водитель прошел обязательную процедуру медицинского осмотра, а грузовой автомобиль был проверен и выпущен в рейс в технически исправном состоянии.