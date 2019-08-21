12 Сентября 2020
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Общество Пермский край
мусоровоз, мусор, помойка (2018) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Прикамья раскритиковал регоператора ТБО, угрозами навязывающего бизнесу свои услуги

Глава Прикамья Максим Решетников на заседании правительства поручил не наказывать компании, которые заключат договор с регоператором по обращению с ТБО, компанией "Теплоэнерго", до 15 сентября, то есть с опозданием. Глава региона осудил методы работы регоператора, который "не даёт время заключить договор и угрожает штрафом", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
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Напомним, пермские бизнесмены готовят жалобу в прокуратуру, требуя выяснить, законна ли позиция "Теплоэнерго", которая требует от предпринимателей заключить с ней договор.

По словам Решетникова, сейчас счета выставлены индивидуальным предпринимателям и самозанятым, им приходится второй раз платить за мусор – ранее они оплатили его вывоз как физлица.

"Второй вопрос – организация договорной работы. Сложно признать работу регионального оператора удовлетворительной, когда просто прислали уведомления сразу с угрозой штрафа, времени на заключение договоров не дали", - сказал Решетников.

По словам и.о. министра ЖКХ и благоустройства Александра Шицына, собираемость платежей за вывоз мусора в крае с физлиц составляет 85%, с юрлиц – менее 12%. Договоры на вывоз мусора заключило менее 10% зарегистрированных в крае бизнесменов, а федеральный закон не предусматривает исключения для ИП и самозанятых. Предприниматели, которые арендуют помещение и у которых есть договор с собственником здания на вывоз мусора, не должны отдельно оплачивать эту услугу.

В краевом правительстве сейчас готовят закон, который может освободить самозанятых индивидуальных предпринимателей от заключения договора с региональным оператором. Документ проходит юридическую экспертизу и должен быть принят в течение месяца. Решетников обратил внимание, что и краевые власти, и прокуратура понимают, что двойная оплата коммунальных услуг – нонсенс.

"Нужно проконсультироваться с прокуратурой и найти приемлемое решение. Сейчас ведите разъяснительную работу", - дал поручение блоку ЖКХ губернатор.

По его мнению, штрафовать бизнес нужно только в тех случаях, когда он действительно уклоняется от соблюдения закона, а накладывать их может только контролирующий орган. Чтобы избежать таких случаев, глава региона поручил усилить информирование бизнесменов по вопросам регулирования оборота ТКО.

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Губернатор Прикамья раскритиковал регоператора ТБО, угрозами навязывающего бизнесу свои услуги

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Теги: Теплоэнерго, регоператор, твёрдые коммунальные отходы, обращение, бизнесмены



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