12 Сентября 2020
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Богдан Павленко (2019) | Фото: kprf.ru

Ульяновская область продолжает "краснеть": дума Димитровграда единогласно избрала мэром коммуниста

В Димитровграде Ульяновской области впервые после годового перерыва появился избранный глава города. Им стал член КПРФ Богдан Павленко, ранее занимавший пост главы администрации губернатора Хакасии Валентина Коновалова.
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8 сентября прошлого года подавляющее большинство мандатов городской думы (как и в областном заксобрании) оказалось в руках коммунистов. Однако конкурсная комиссия, обладающая правом назначать кандидатуру градоначальника, формируется поровну из депутатов и членов правительства области. Между двумя этими группами возник конфликт интересов, из-за которого выборы мэра оказались затруднены.

В феврале местные депутаты избрали главой города бизнесмена Павла Архипова, однако это решение было отменено по иску губернатора области.

Как сообщается на сайте КПРФ, в июле регион по поручению председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова посещал его заместитель, депутат Госдумы Юрий Афонин. Парламентарий провёл переговоры с губернатором области Сергеем Морозовым, с представителями обкома КПРФ и депутатами гордумы Димитровграда.

В итоге 23 июля Богдан Павленко был назначен врио главы города. Среди его достоинств за время работы в Хакасии коммунисты отмечают перезагрузку госаппарата региона, сокращение расходов на содержание регионального правительства на 20%, а также значительно были сокращены затраты на две государственные газеты и телеканал.

Теперь Павленко утвержден в должности. Таким образом, регион - родина Владимира Ленина - продолжает "краснеть".

Как сообщает "Коммерсант", соперники Павленко не получили ни одного голоса депутатов, он уже принял присягу и приступил к исполнению своих обязанностей в качестве полноправного мэра. По данным издания, триумфальная победа кандидата-коммуниста устроила власти области и была согласована в Администрации президента, которым оказался невыгоден чрезмерно затянувшийся политический кризис.

Урегулирование кризиса, как пишет издание, особенно важно накануне открытия Федерального высокотехнологичного центра медицинской радиологии, в ходе которого город могут посетить первые лица государства. В то же время стоит ожидать, что, как и в случае с главой Хакасии, к градоначальнику-коммунисту будет приковано особое внимание руководства, а все возможные неудачи будут использоваться против КПРФ.

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Ульяновская область продолжает "краснеть": дума Димитровграда единогласно избрала мэром коммуниста

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Теги: Ульяновская область, Димитровград, КПРФ, Богдан Павленко



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