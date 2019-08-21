Жительницу Южного Урала будут судить за ДТП, в котором пострадала ее знакомая

В Челябинской области местную жительницу будут судить за ДТП, в котором пострадала ее знакомая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в январе женщина управляла ВАЗ 21099, в котором также находилась ее знакомая. Обвиняемая не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где совершила столкновение с KIA. В результате ДТП кузов отечественного автомобиля оказался разделенным на две части.

Пассажирка ВАЗа получила травмы, относящиеся к тяжкому вреду здоровья.

Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы.