Глава Прикамья наградил очевидца аварии с пассажирским автобусом, который спас пострадавших

Губернатор Пермского края Максим Решетников наградил очевидца аварии с пассажирским автобусом № 53 Данила Юлдашева, который не остался в стороне и стал помогать пострадавшим, сообщили Накануне.RU в пресс-центре краевого правительства.

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Напомним, вечером 17 августа при движении из центра города по улице Новогайвинской автобус маршрута №53 врезался в бетонное ограждение здания. В результате водитель получил тяжелые травмы, одна пассажирка автобуса погибла на месте, десятки человек получили травмы различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело. Водитель автобуса, который сейчас находится в больнице, в момент аварии был трезв. До конца расследования он останется под обязательством о явке.

Решетников наградил Юлдашева, который одним из первых начал помогать пострадавшим, благодарственным письмом и боксёрскими перчатками. Краевые власти помогут 20-летнему уроженцу Ташкента получить российский паспорт – Юлдашев уже семь лет живёт в Перми с бабушкой на основании трудового патента, который продлевает раз в год. В столице края он закончил среднюю общеобразовательную школу №37, а в 2018 году – Пермский техникум отраслевых технологий по специальности "Сварочное производство". Все эти годы он профессионально занимается боксом в детско-юношеском центре "Фаворит".