Власти отказались от предложений буддистов "Шедруб Линга" по сохранению культовых сооружений

В уральской буддийской общине "Шедруб Линг" продолжают борьбу за сохранение культовых сооружений - ступ и статуи Будды. Представители общины обратились с предложениями к свердловским властям, но те отказались их принимать.

Ранее по итогам встречи с буддистами вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько дал поручение департаменту внутренней политики подготовить проект соглашения с общиной. "Шедруб Линг" должен был направить в департамент официально оформленные предложения о финансовых затратах и прочих расходах на организацию переезда членов общины с участка на горе Качканар в поселок Косья, где в дальнейшем и разместились бы буддисты.

Как говорится в ответе "Шедруб Линга" (есть в распоряжении Накануне.RU), они настаивают на заключении мирового соглашения, на основании которого станет возможным приостановить исполнительное производство по сносу культовых сооружений.

"Решение суда, предписывающее снос религиозных строений, оскорбляет чувства верующих", - говорится в ответе буддистов.

Также они предлагают включить разработку и последующую реализацию проекта дороги от поселка Косья до "Шедруб Линга", которая максимально долго не будет попадать в опасную зону горных работ, что позволит не пересекаться религиозным и производственным интересам.

Представители общины отмечают, что никаких помещений в поселке Косья им выделено не было - они самостоятельно оформили в собственность участки земли для собственных нужд, выкупив их у частных лиц. Буддисты отмечают, что в этом вопросе намерены опираться на собственные силы и добровольные пожертвования.

Как говорится в сообществе "Шедруб Линга" в соцсети, представители администрации Качканара, Нижней Туры и "Евраза" отказались принимать эти предложения.

Напомним, в мае "Евраз" объявил о начале реализации первого этапа инвестиционного проекта разработки Собственно-Качканарского месторождения титаномагнетитовых руд с содержанием ванадия. Лицензионный участок включает в себя гору Качканар, на которой и находится "Шедруб Линг".

На данный момент буддистам удалось собрать более 2 тысяч подписей за сохранение культовых сооружений.