"Курганскую генерирующую компанию" уличили в некачественном ремонте водных сетей жилого дома

Зауральские "фронтовики" уличили "Курганскую генерирующую компанию" в плохом качестве ремонта сетей дома №111 на улице Кирова.

Как рассказали Накануне.RU в ОНФ Курганской области, уже три года никто не может решить проблему с затопленным подвалом дома. Сейчас капитальный ремонт здания находится под угрозой срыва.

Общественники выехали на место и нашли ряд грубых нарушений.

"С выявленными замечаниями общественники обратились в областную прокуратуру. 26 июля созданная по инициативе ОНФ рабочая группа собралась на проблемном объекте, где было принято решение о начале совместных работ "Водного союза" и "Тепловых сетей". С 29 июля работы были начаты", - сообщили в ОНФ.

Активисты провели рейд второй раз, но с удивлением заметили, что на объекте не оказалось исполнителей работ. "Фронтовики" увидели вскрытый лоток, заметили, что трубы заменены лишь частично, а в нескольких местах порывы так и остались. Также на паспорте объекта нет срока выполнения работ.

"Курганская генерирующая компания" структурного подразделения "Тепловых сетей" безответственно относится к выполнению работ на объектах. Отсутствует информированность населения о выполняемых работах и сроках окончания", - сообщил член штаба ОНФ в Зауралье Роман Сергеечев.

По мнению главы регионального отделения ОНФ Федора Теребенина, сейчас страдают и жители дома, и подрядчики.

"Эта ситуация останется на контроле, запрос в прокуратуру региона уже направлен", - отметил Теребенин.