12 Сентября 2020
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школа первый класс первое сентября день знаний (2005) | Фото: foto.gazetazp.ru

В Госдуме предложили ввести "первосентябрьский капитал"

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать программу "Первосентябрьский капитал". Обращение направлено в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой.

Минимальный набор принадлежностей, которые необходимы для школьника, стоит дорого, отмечает депутат, и родители вынуждены увеличивaть рaсходы нa сбор ребенкa в школу в ущерб другим трaтaм нa семью.

Парламентарий также предложил ограничить стоимость школьной корзины - по его мнению, она не должна превышать 25% от доходов родителей.

Ранее исследование ВЦИОМ показало, что у более чем половины россиян (51%) возникли финансовые трудности при подготовке детей к новому учебному году. При этом эти трудности рассматриваются как посильные.

А вот для каждого пятого (21%) сборы к 1 сентября связаны со значительными тратами, к которым нужно готовиться заранее, копить.

Напомним, как сообщалось, средняя стоимость школьного набора, в который входят форма, обувь и канцелярские товары, в июле составила 10,7 тыс. рублей. Это на 2% больше, чем в аналогичный период 2018 года.

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В Госдуме предложили ввести "первосентябрьский капитал"

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Теги: первосентябрьский капитал, госдума, борис чернышов



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