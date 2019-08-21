РЖД построит отдельную ветку к саратовскому аэропорту "Гагарин" за 2,5 миллиарда рублей

РЖД вложит в строительство отдельной железнодорожной ветки в саратовскому аэропорту "Гагарин" около 2,5 млрд руб., сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу Приволжской железной дороги Сергея Альмеева. По его словам, сейчас идет работа над траекторией, по которой будет проложена ветка.

"Это серьезный проект. Сейчас мы определяем траекторию новой ветки. Также стоит задача построить современный железнодорожный терминал рядом с аэропортом, который должен быть выполнен в одном стиле с Гагариным", - говорит начальник ПривЖД.

Протяженность ветки составит 4,5-5 км. Для ее строительства потребуется возведение моста через реку Курдюм и путепровода в месте пересечения с автотрассой.

Между тем, эксперты пока сомневаются в возможном росте пассажиропотока из "Гагарина": здесь установлены высокие тарифы на обслуживание (компания Виктора Вексельберга "Аэропорты регионов" хочет "отбить" вложения в строительство аэропорта с нуля), а технический допуск пока невелик – категория аэродрома позволяет тут садиться только в хорошую погоду. Из авиакомпаний пока никто не выразил намерений создать здесь хаб.