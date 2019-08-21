12 Сентября 2020
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Алексей Сутормин (2019) | Фото: ФК &quot;Зенит&quot;

Скандал в РПЛ. Сутормин обошёлся "Зениту" и "Рубину" всего в 50 тысяч рублей

Трансфер хавбека "Оренбурга" Алексея Сутормина обошёлся казанскому "Рубину" и петербургскому "Зениту" всего в 50 тыс. руб.

Портал "Бизнес Online" опубликовал скан письма за подписью генерального директора "Рубина" Рустема Сайманова.

Напомним, что 25-летний игрок перебрался в "Рубин" из "Оренбурга" 29 июня этого года. Но в Казани игрок задержался совсем ненадолго. Спустя всего несколько дней "Зенит" договорился о переходе полузащитника. Это был полноценный трансфер, оформленный между клубами.

В регламенте Российского футбольного союза (РФС) по статусу и переходам игроков определено, что новый клуб футболиста при последующем переходе должен выплатить 5,5% от суммы трансфера спортивным школам и коллективам, которые участвовали в его подготовке до 23 лет.

Таким образом, компенсация за трансфер Сутормина полагается академии "Строгино", "Волгарю", "Химкам" и самому "Зениту" (взрослые и молодёжные клубы, за которые он выступал до 23 лет). Каждый из них получит в итоге по 494 рубля.

Отметим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Сутормина в 3,5 млн евро.

В клубах уже отреагировали на опубликованную информацию.

К примеру, директор спортивной школы "Химки" Александр Ширко сказал, что детское учреждение не будет "финансово напрягать такие богатые клубы".

"Надо ли нам это? Больше бумаги потратим на составление соответствующего запроса", - сказал Ширко, отметив также, что у детей первые контракты на сумму больше данной.

А так отреагировали в твиттере команды из Астрахани.

Многие спортивные эксперты сходятся во мнении, что клубы производят такие сделки в попытках избежать санкций за нарушение финансового фейр-плей (ФФП) и ряда регламентов ФИФА, сохраняя баланс между тратами и приходом средств в своих бюджетах.

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Скандал в РПЛ. Сутормин обошёлся "Зениту" и "Рубину" всего в 50 тысяч рублей

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Теги: Алексей Сутормин, РПЛ, трансфер, сумма, Зенит, Рубин, скандал



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