На Южном Урале предпринимателю запретили использовать наименование "каслинское литье"

На Южном Урале предприниматель, использовавший у себя на сайте наименование места происхождения товара "каслинское литье", исполнил предупреждение УФАС о необходимости удаления данных сведений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В УФАС обратилось ООО "Каслинский завод архитектурно-художественного литья", которое является правообладателем исключительных прав на право пользования наименованием места происхождения товара "каслинское литье". Завод пожаловался на недобросовестные конкурентные действия индивидуального предпринимателя, который разместил на своем сайте сведения: "Легендарное "Каслинское литье". Мы производители!", "Завод Каслинского литья. г. Касли".

В антимонопольной службе установили, что использование данных сведений содержит признаки нарушения Закона о защите конкуренции, и выдали предпринимателю предупреждение о необходимости удаления данных сведений, которое он исполнил.