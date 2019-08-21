Трамп поддержал идею Макрона пригласить Росиию на саммит G7

Президенты Франции и США согласились, что Россию нужно пригласить на саммит G7 в 2020 году, сообщает CNN со ссылкой на источник.

Уточняется, что Дональд Трамп и Эммануэль Макрон 20 августа в ходе телефонного разговора пришли к такому решению. При этом, по словам источника, идея приглашения принадлежала Макрону, пишет Regnum.

Напомним, ранее Трамп высказался за возвращение России в G8. Кроме того, американский президент также выступил за присутствие РФ на саммите G7.

После госпереворота на Украине и присоединения Крыма к России в 2014 г. "Большая семерка" приняла решение о том, что саммит G8 в июне того же года состоится в Брюсселе без участия России. Встречи в формате G8 были приостановлены до тех пор, пока "Россия не изменит курс".