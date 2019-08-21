"Пошли вон!" Неонацистский марш в Германии глазами читателя Накануне.RU

Читатель Накануне.RU стал свидетелем ежегодного марша неонацистов в Германии. Свои наблюдения и видео он прислал в редакцию. Оказалось, что это весьма необычное действо. На марш неонацистов леваков и полиции приходит в разы больше, чем самих участников марша.

Акция прошла в минувшую субботу в маленьком немецком городке Ингельхайм-ам-Райн.

Более 30 неонацистов должны были пройти по центральной площади Ингельхайма - Себастьян-Мюнстер-Плац. Ждать их, впрочем, пришлось долго. В какой-то момент даже показалось, что они решили просто не выходить. Это было бы объяснимо, потому что их шествия ждала огромная толпа, чуть менее тысячи человек. Люди в этой толпе настроены были весьма враждебно.

"Герои дня" все же появились. Лично мне было интересно, с какой атрибутикой и в какой одежде они совершают свои марши. Оказалось, что никаких свастик, нацисткой формы или чего-то подобного они не носят. Это были рослые парни в черных рубахах, черных толстовках. Числом около 30. В руках они несли исключительно кайзеровские флаги.

Были у них в руках и плакаты с лозунгами, но их я, к сожалению, рассмотреть не смог.

Леваки встретили их криками "Пошли вон!", "Ингельхайм без нацизма", были и менее приличные кричалки, также толпа демонстрировала оппонентам соответствующие интернациональные жесты.

Удивительно много было полицейских. Они пришли на митинг с собаками. Кстати, толпа не щадила и их, среди антифашистских лозунгов и кричалок попадались и "Ингельхайм без полиции".

Все, думаю, знакомы с европейским левым движением. Без радужных флагов тут никуда.

Все действо длилось не дольше часа. По пути домой я разговорился с леваками. Оказалось, что некоторые ради этого события приехали из соседних городов.

Лично меня удивило, насколько немцы неравнодушные. В обычно очень спокойном городе с населением 25 тысяч вышло чуть менее тысячи человек против 30 неонацистов.

Михаил Панченко