Просрочка россиян по микрозаймам приближается к 30%

Доля просроченных долгов в портфеле микрофинансовых организаций (МФО) в первом полугодии увеличилась до 28,5%. За три месяца сумма дефолтной задолженности выросла больше, чем на 1%, свидетельствуют данные исследования бюро кредитных историй "Эквифакс".

На конец июня объем портфеля микрозаймов составил 127,225 млрд руб. При этом объем работающего портфеля меньше практически на треть – немногим более 91 млрд руб., сообщают РИА Новости со ссылкой на данные исследования.

Напомним, с июля вступили в силу новые ограничения максимальных процентных ставок по микрозаймам. Вместе с тем министр экономического развития РФ Максим Орешкин предрек "взрыв" в российской экономике из-за роста закредитованности граждан.