Рейсы на "Суперджетах" обходятся пассажирам дороже, чем на иностранных самолетах - ФАС

Оказывается, средняя стоимость билетов на маршрутах, где работают самолеты SSJ-100, на 20% выше, чем если бы рейсы обслуживали самолеты других типов, считают в Федеральной антимонопольной службе.

Глава ФАС Игорь Артемьев направил в правительство письмо, в котором поделился соображениями антимонопольщиков по поводу высоких цен на рейсы с "суперджетами". Расходы на эксплуатацию SSJ-100 почти в два раза выше, чем у иностранных аналогов. Разница приводит к росту стоимости билетов на ряде направлений, где летает Superjet, пишет РБК.

Письмо Артемьева было направлено 18 июля вице-премьеру Максиму Акимову, министру транспорта Евгению Дитриху и министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

ФАС проанализировала 51 маршрут группы "Аэрофлот", которая, подчеркивает Артемьев, занимает "доминирующее положение" на рынке. Кроме того, "Аэрофлот" является крупнейшим эксплуатантом SSJ: сейчас в парке перевозчика 49 лайнеров, еще 100 должны поступить к 2026 году.

По данным ФАС, усредненная цена на маршрутах, где перевозка пассажиров производится на Superjet, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранной техникой. Как поясняет Артемьев, разница обусловлена высокими расходами авиакомпаний на обслуживание SSJ (7 руб. за кресло-километр против средней ставки 4 руб. за кресло-километр). "По информации авиакомпаний и аэропортов, основная причина более высоких расходов воздушного судна SSJ в длительных простоях — из-за ожидания запчастей и ремонта", — сказано в письме. Как пояснил РБК источник, близкий к ФАС, более высокие цены на билеты устанавливаются на маршрутах, где основной перевозчик — "Аэрофлот" и у него нет серьезной конкуренции с другими компаниями (например, Москва — Волгоград или Москва — Махачкала). На таких рейсах перевозчик компенсирует расходы за счет повышения стоимости перелета для пассажиров, добавляет собеседник издания.

Для решения проблемы глава ФАС предлагает субсидировать из бюджета расходы авиакомпаний на лизинг SSJ, а также минимизировать их затраты при простоях самолетов. "Для этого государственным лизинговым компаниям потребуется изменить условия договоров с эксплуатантами", — заключает Артемьев. Размер возможной господдержки компаний, эксплуатирующих SSJ, в письме не приводится.