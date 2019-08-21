12 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
Краснокамск стела (2019) | Фото: Накануне.RU

В Краснокамске начался суд над завучем школы, ученица которой погибла от голода

В городском суде Краснокамска сегодня начался процесс над завучем школы №3, в которой училась погибшая от голода девочка, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, мать девочки сначала "диагностировала" у дочери сахарный диабет, потом – рак, а потом и вовсе решила, что ребенку достаточно питаться дважды в неделю. Следствие считает, что в марте – июле прошлого года мать специально не кормила дочь, чтобы лишить ее жизни. Школьница, продолжая учиться, резко похудела.

Бывшая завуч по воспитательной работе оказалась на скамье подсудимых по обвинению в халатности – по версии следствия, она не проинформировала соответствующие службы и правоохранительные органы о положении ученицы и "не инициировала обследование жилищно-бытовых условий семьи погибшей девочки". В 9.30 в городском суде Краснокамска началось первое заседание.

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В Краснокамске начался суд над завучем школы, ученица которой погибла от голода

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Теги: завуч, халатность, суд, уголовное дело, Краснокамск



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