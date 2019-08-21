12 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
град, непогода (2017) | Фото:https://vk.com/serovdetka

В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней и крупного града

В Свердловской области синоптики вновь объявили штормовое предупреждение.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, сегодня, 21 августа, в связи с прохождением атмосферного фронта в крайних юго-западных и крайних южных районах Среднего Урала прогнозируются сильные ливни и грозы. Местами ожидается крупный град и шквалистые усиления ветра до 20-25 метров в секунду.

В связи с непогодой спасатели советуют жителям ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, отменить походы и отдых на природе. Автомобилистам следует соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также не парковать транспорт вблизи деревьев и рекламных конструкций.

При возникновении происшествий необходимо сообщать в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефону 101 или на единый номер вызова экстренных служб - 112.

Ранее аналогичное предупреждение было объявлено в Челябинской области.

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В Свердловской области объявили штормовое предупреждение из-за ливней и крупного града

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Теги: град, дожди, МЧС



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