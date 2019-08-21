Слова сестер Хачатурян о домогательствах отца подтвердили следователи

Следователи подтвердили факты насилия в отношении сестер Хачатурян со стороны своего отца - это сексуальное и моральное насилие, об этом пишет "Коммерсантъ".

Таким образом, уголовное дело в отношении сестер может быть прекращено.

Как отметил адвокат одной из девушек Алексей Паршин, сестрам отказали в возбуждении уголовного дела против погибшего отца, однако факт насилия с его стороны доказан и его никто не оспаривает.

Напомним, ранее в Москве горсуд продлил трем сестрам Хачатурян меру пресечения до 28 октября. Им по-прежнему запрещено совершать определенные действия. Такая мера значительно мягче домашнего ареста. Все трое не смогут покидать свои дома без разрешения следователя.

27 сентября прошлого года всех трех сестер Хачатурян отпустили из СИЗО. Суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил девушкам меру пресечения.

Убийство произошло в июле 2018 года. В межквартирном холле подъезда жилого дома, расположенного по Алтуфьевскому шоссе в Москве, было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. Его дочери во время допроса признались, что убийство совершили они, объяснив это неприязненными отношениями с отцом, который на протяжении длительного времени причинял им "моральные страдания".