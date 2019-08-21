Россия и Китай инициировали заседание совбеза ООН из-за ракетных испытаний США

Совет Безопасности ООН по запросу России и Китая проведет внеплановое заседание касательно ракетных разработок США, нарушающих условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Об этом сообщил исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС. Заседание пройдет 22 августа в открытом формате с докладом представителя генсека ООН.

Испытания прошли на острове Сан-Николас. Как сообщил Пентагон, речь идет о крылатой ракете наземного базирования неядерной конфигурации. Она вышла из наземной мобильной пусковой установки и точно поразила цель после более чем 500 км полета.

В МИД РФ заявили, что США взяли курс на нагнетание военной напряженности. В свою очередь в МИД Китая отметили, что подобные односторонние действия Вашингтона могут привести к очередному всплеску всемирной гонки вооружений, передает Regnum.

Ранее уже сообщалось, что в США начали производить компоненты оружия, запрещенного Договором о ракетах средней и меньшей дальности, который прекратил действие 2 августа. В текущем году ожидаются испытания двух типов ракет. Баллистические ракеты средней дальности могут быть развернуты на острове Гуам, и таким образом представлять угрозу не только для России, но и для КНР.