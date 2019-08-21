12 Сентября 2020
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Экономика В России
ПМЭФ, промобот (2018) | Фото: Накануне.RU

Только 5% внедренных в российской промышленности роботов отечественные

Доля отечественных роботов на российских промышленных предприятий не превышает 5%. Об этом на полях Всемирной конференции робототехники в Пекине рассказала исполнительный директор Национальной ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская.
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По ее словам, наблюдается рост числа продаваемых роботов, в 2018 г. продано больше тысячи. "Процесс роста идет, это хорошо, но возникает вопрос о том, как мы можем дальше это поддерживать", — приводит ее слова "Прайм".

Внедрение роботов тормозит отсутствие бурного экономического развития, отметила эксперт. Роботы появляются на предприятиях, которые хотят сэкономить и понимают, что внедрить робота будет дешевле, чем приглашать на работу мигрантов.

В России достаточно низкая плотность роботизации, заметила Конюховская, если у Китая плотность роботизации уже почти 90-100 на 10 тысяч рабочих мест, а в мире по 700, то у России – два или три.

Как сообщало Накануне.RU, в России обсуждается возможность перехода на четырехдневную рабочую неделею. По мнению экспертов, потребность в людях сокращается, в том числе, за счет внедрения промышленных роботов.

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Только 5% внедренных в российской промышленности роботов отечественные

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Теги: промышленные роботы, Алиса Конюховская, Promobot



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