12 Сентября 2020
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Происшествия В России За рубежом
бассейн (2016) | Фото: o-polze.com

Захарова - о пострадавшей в Турции девочке: "Мы будем принимать решение о возможности эвакуации"

Официальный представитель МИД России написала в Facebook, что посольство России в Турции делает все возможное, чтобы помочь 12-летней девочке, пострадавшей на отдыхе в Бодруме.

Как ранее сообщало Накануне.RU, руку ребенка засосало в трубу бассейна, после этого она захлебнулась. Сейчас ребенок находится в больнице в коме.

"Должна состояться видео-конференция для принятия решения о возможности эвакуации. Заряжено всё и все! Но я хотела бы ещё напрямую обратиться к турецким коллегам, включая МИД Турции, чтобы они сделали максимум не необходимого, а в принципе реального для ребёнка, чей отдых закончился так трагически", - написала Захарова.

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Захарова - о пострадавшей в Турции девочке: "Мы будем принимать решение о возможности эвакуации"

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Теги: Турция, бассейн, девочка, Бодрум, рука, Мария Захарова, МИД



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Развитие сюжета:

Ранее 22.08.2019 21:44 Мск В Турцию прилетели реаниматологи из Санкт-Петербурга для помощи пострадавшей в бассейне 12-летней девочке

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.08.2019 15:40 Мск Руку 12-летней девочки из России засосало в трубу бассейна в Турции

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