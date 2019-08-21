Захарова - о пострадавшей в Турции девочке: "Мы будем принимать решение о возможности эвакуации"

Официальный представитель МИД России написала в Facebook, что посольство России в Турции делает все возможное, чтобы помочь 12-летней девочке, пострадавшей на отдыхе в Бодруме.

Как ранее сообщало Накануне.RU, руку ребенка засосало в трубу бассейна, после этого она захлебнулась. Сейчас ребенок находится в больнице в коме.

"Должна состояться видео-конференция для принятия решения о возможности эвакуации. Заряжено всё и все! Но я хотела бы ещё напрямую обратиться к турецким коллегам, включая МИД Турции, чтобы они сделали максимум не необходимого, а в принципе реального для ребёнка, чей отдых закончился так трагически", - написала Захарова.