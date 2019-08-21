В Жуковском пожарные "потушили" Ту-134 после "аварийной посадки"

В преддверии авиасалона МАКС-2019 (пройдет с 27 августа по 1 сентября) в подмосковном Жуковском аварийно-спасательные службы провели учения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России, на учениях присутствовал замглавы ведомства Илья Денисов.

Согласно тактическому замыслу, при заходе на посадку в международный аэропорт Жуковский у самолета Ту-134 произошел отказ системы выпуска передней стойки шасси. Экипаж воздушного судна запросил возможность посадки.

После совершения жесткой посадки, воздушное судно из-за покрытия взлетно-посадочной полосы воздушно-механической пеной выкатилось за ее пределы. Произошло разрушение топливного бака, а из-за сильного порыва ветра - возгорание и быстрое распространение пламени по сухой растительности. Это послужило возгоранием расположенного рядом лесного массива. Кроме того, в зоне разлива топлива оказался проезжающий топливозаправщик. Общая площадь горения разлившегося топлива составила 1300 кв. м.

При этом в Ту-134 находился экипаж с пассажирами (эвакуация затруднена из-за заклинивания дверей и люков), а в кабине заправщика водитель, не успевший ее покинуть самостоятельно.

Для ликвидации последствий аварии были задействованы 11 единиц пожарной техники, 2 вертолета Ми-8 и Бо-105, с помощью которых проводилось тушение воздушного средства, эвакуация пострадавших и мониторинг пожарной обстановки на территории аэропорта.

Силами отряда "Центроспас" МЧС России на территории аэропорта Жуковский был развернут мобильный госпиталь.

Кроме того, в учении приняли участие личный состав подразделений ФГКУ "Специальное управление ФПС № 3 МЧС России", силы Жуковского авиационно-спасательного отряда, а также силы и средства наземных и технических служб аэродрома, служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов ОАО "ЛИИ им. М.М. Громова".

Напомним, 15 августа в Жуковском совершил аварийную посадку в кукурузное поле за ВПП самолет Airbus A321 "Уральских авиалиний". На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. Погибших и разрушений не было, несколько десятков человек получили легкие травмы. По предварительным данным, у самолета вышли из строя двигатели после попадания в них птиц.