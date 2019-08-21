12 Сентября 2020
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Экономика В России
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Систему быстрых платежей внедрят в отечественный мессенджер "Серафим"

Банк России обсуждает интеграцию своей Системы быстрых платежей с мессенджером "Серафим".

Об этом сообщили источники из IT и банковского бизнеса, знающие о проекте от его участников. Тема "СБП и мессенджеры" заявлена в программе организуемого Центробанком форума финансовых технологий Finopolis, который пройдет в октябре в Сочи, сообщают "Ведомости".

Как сообщалось ранее, срок обязательного подключения системно значимых банков к Системе быстрых платежей (СБП) перенесен на месяц, с 1 сентября на 1 октября. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Банки с универсальной лицензией должны подключиться к СБП с 1 октября 2020 года.

Такое решение может быть связано с тем, что Сбербанк не успевал стать членом СБП к сентябрю. Газета пишет, что банк пытается получить особые условия, в частности, установить комиссию за перевод в банк и из банка в размере 1%.

Новая система позволит россиянам совершать мгновенные платежи в режиме 24/7, в том числе с использованием QR-кода или мобильного телефона получателя средств. Оператором и расчетным центром системы выступает Центробанк РФ.

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Систему быстрых платежей внедрят в отечественный мессенджер "Серафим"

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Теги: система быстрых платежей, переводы, мессенджеры



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