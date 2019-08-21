В Екатеринбурге мать с сыном украли 5,5 млн рублей

В Екатеринбурге будут судить двух руководителей кооператива, которые обвиняются в мошенничестве по принципу финансовой пирамиды.

Как сообщил Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о потребительском кооперативе граждан "Дольфина-Займ".

Его организовали мать с сыном. С апреля 2012 года по май 2014 года злоумышленники через рекламу доводили до граждан информацию о якобы высокой доходности инвестиций (до 35% годовых) под прибыльный проект, связанный со строительством и деятельностью досугово-оздоровительного комплекса в Камышловском районе области.

Частичные выплаты членам кооператива по заключенным договорам передачи личных сбережений производились за счет средств, привлеченных от новых участников "финансовой пирамиды". Фигуранты похитили деньги у 20 человек на 5,5 млн руб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Екатеринбурга.