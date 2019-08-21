12 Сентября 2020
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Экономика В России
продуктовый прилавок, мясо (2018) | Фото: GLOBAL LOOK press

Производители предсказали падение цен на свинину

Оптовые цены на свинину на российском рынке стабильно снижаются.

Как сообщил гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев, в настоящее время они ниже среднесложившихся прошлогодних на 5%, а концу года разница может достигнуть 10%. По словам эксперта, ценовой пик конца июля и начала августа пройден и стоимость свинины на оптовом рынке уже падает. Как ожидается, до покупателей снижение дойдет через 3-4 месяца.

Тенденция увеличения производства объясняется ростом конкуренции, отметил ковалев, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, в 2018 году каждый россиянин ежемесячно тратил на еду в среднем 6 тыс. 41 руб.

Данная сумма не включает расходы на спиртные напитки, следует из данных Росстата. Из этой суммы 29,9% или 1 тыс. 806 руб. у жителей страны уходит на мясо и мясные продукты.

Вторыми по популярности для жителей России стали молоко и молочные продукты, на которые они тратят чуть больше 1 тыс. руб. или 16,6% от всех расходов на еду. Замыкают тройку трат хлеб и хлебобулочные изделия - 882 руб. (14,6%).

Еще 10,5% расходов уходит на покупку овощей, 9,6% - на фрукты и ягоды. На сахар и сладости россияне тратят 6,3%, сообщает РИА "Новости".

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Производители предсказали падение цен на свинину

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Теги: свинина, мясо



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Развитие сюжета:

Ранее 14.11.2019 02:23 Мск Свинина в России упала в цене

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