12 Сентября 2020
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Экономика В России
ипотека, квартира, жилье (2014) | Фото: http://kirovsity.ru/avto/

ОКБ: россияне стали меньше брать ипотечных кредитов

Российские банки выдали в июле 84,2 тыс. ипотечных кредитов на сумму 184,3 млрд руб. -  на 20% меньше, чем годом ранее.

По данным Объединенного кредитного бюро, средний чек по ипотеке увеличился на 8% до 2,19 млн руб., однако рынок ипотеки продолжает снижаться. Так, в июле количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков, снизилось на 26% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов снизились на 20%, сообщает ТАСС.

Ранее в Сбербанке объяснили, почему в Чехии ипотечное кредитование в разы доступнее, чем в России.

Как сообщил первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, чешский банк работает в условиях макроэкономики другой страны, включая инфляционные риски, ставки рефинансирования и другие особенности.

"Чешских заемщиков финансируют в основном чешские вкладчики, низкие ставки по кредитам в Чехии возможны благодаря низким ставкам по депозитам/вкладам в Европе, в первую очередь в той же Чехии", — заявил Хасис.

В Евросоюзе уровень инфляции заметно ниже, чем в России, говорит зампред. Так, в среднем за пять лет в России инфляция составила примерно 7,2%, а в Чехии — 1,5%.

"Соответственно, ставка ЦБ России сейчас 7,25%, а в Чехии — 1,75%. Ставки по вкладам в России до 6,3%, а в Чехии — до 1,8, соответственно ставки, например, по ипотеке в России — от 7,6%, в Чехии — от 3,3%", — отметил Хасис, сообщает РИА "Новости".

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ОКБ: россияне стали меньше брать ипотечных кредитов

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Теги: ипотека, кредит, жилье



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