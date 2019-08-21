12 Сентября 2020
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Общество За рубежом
матрица компьютер инетрнет (2009) | Фото: myphoto.nnov.ru

В Голливуде снимут четвертую часть "Матрицы"

В скором времени начнется производство четвертой части фантастического фильма "Матрица".

Главные роли вновь исполнят Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Режиссер фильма - Лана Вачовски, которая также будет отвечать за написание сценария.

"Многие из концепций, которые мы с Лилли исследовали 20 лет назад, сейчас еще более актуальны. Я очень рада, что эти персонажи вернулись в мою жизнь и благодарна за еще один шанс работать с моими выдающимися друзьями", - заявила Вачовски.

Когда лента выйдет на экраны кинотеатров - пока не сообщается, передает kinonews.

Напомним, в 2003 году заключительная часть трилогии о Матрице "Матрица: Революция" за пять дней мирового проката собрала 204,1 миллиона долларов и превысила прежний рекорд в 200 миллионов долларов, установленный второй частью "Властелина колец".

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В Голливуде снимут четвертую часть "Матрицы"

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Теги: Матрицы, фильм, Киану Ривз



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