В Голливуде снимут четвертую часть "Матрицы"

В скором времени начнется производство четвертой части фантастического фильма "Матрица".

Главные роли вновь исполнят Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс. Режиссер фильма - Лана Вачовски, которая также будет отвечать за написание сценария.

"Многие из концепций, которые мы с Лилли исследовали 20 лет назад, сейчас еще более актуальны. Я очень рада, что эти персонажи вернулись в мою жизнь и благодарна за еще один шанс работать с моими выдающимися друзьями", - заявила Вачовски.

Когда лента выйдет на экраны кинотеатров - пока не сообщается, передает kinonews.

Напомним, в 2003 году заключительная часть трилогии о Матрице "Матрица: Революция" за пять дней мирового проката собрала 204,1 миллиона долларов и превысила прежний рекорд в 200 миллионов долларов, установленный второй частью "Властелина колец".