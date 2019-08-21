12 Сентября 2020
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Экономика В России
(2004) |

Росстат рассказал, в каких сферах можно заработать больше всего

Среднемесячная зарплата в нефтегазодобыче в России в июне была в 3,5 раза выше средней по стране и превысила 172,9 тыс. руб.

По данным Росстата, годом раньше эта цифра была на 41,6% ниже. При этом в производстве нефтепродуктов зарплата ниже. Так, в июне она составила 85,6 тыс. руб. А средняя зарплата у российских добытчиков угля составила 61,7 тыс. руб.

20,2 тыс. руб. можно заработать при производстве одежды, 25,8 тыс. руб. при производстве текстильных изделий и 26,1 тыс. руб. получают те, кто занят производством мебели. Тем временем, в производстве табачных изделий зарплата превышает 113 тыс. руб. - одна из самых высоких месячных зарплат в России, сообщает "Российская газета".

Напомним, реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5% в годовом выражении. Как следует из данных Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в прошлом месяце составила 45,9 тыс. руб. и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,2%, в январе-июле 2019 года - на 7,2%.

Росстат также несколько улучшил данные по росту реальных зарплат в первом полугодии - с прежних 1,8% до 1,9%. В январе-июле рост реальных зарплат составил 2,1%.

Тем временем, жители крупных российских городов считают, что должны зарабатывать в среднем 66 тыс. руб. в месяц.

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Росстат рассказал, в каких сферах можно заработать больше всего

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Теги: работа, Росстат, заработок



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