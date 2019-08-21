Банк России ожидает снижение средней ставки по вкладам

Центробанк России не исключает возможного снижения средней ставки по вкладам во втором полугодии 2019 года.

Как говорится в материалах регулятора, в июле на 0,2% зафиксирован рост объема вкладов физических лиц. По данным банка России, за семь месяцев рублевые вклады выросли на 2,8%, а вклады в иностранной валюте — на 9,9% в долларовом эквиваленте.

Как отмечает ЦБ, на позитивном макроэкономическом фоне формируется тенденция к снижению средней ставки по вкладам. Тенденция может продолжиться и во втором полугодии 2019 года, сообщает регулятор.

Как сообщалось ранее, средняя максимальная ставка по банковским вкладам у десяти крупнейших финансовых учреждений России в первой декаде августа опустилась до 6,82%, что является минимальным значением с октября 2018 года.

Как говорится в материалах Центробанка РФ, в третьей декаде июля этот показатель составлял 7,05%. Падение ставок по депозитам произошло из-за снижения ключевой ставки Банком России.

Напомним, 26 июля совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 0,25% годовых до 7,25% годовых. Регулятор отметил тренд на замедление инфляции, вместе с тем темпы роста экономики остаются ниже прогнозов ЦБ.