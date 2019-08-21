Названы имена россиян, погибших в Греции при крушении вертолета

При крушении вертолёта возле греческого острова Порос погибли Михаил Абрамов и Давел Аколинин.

Также в ходе происшествия погиб грек-пилот Никос Каристинос. Подробности о погибших россиянах не сообщаются. Посольство РФ в Греции подтвердило информацию о гибели двух граждан России, сообщает РИА "Новости".

Известно, что гражданский вертолет принадлежит компании I fly, базирующейся в Пахи Мегара.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел днем 20 августа недалеко от порта Порос. Вертолет летел в Афины из Галатаса. Винты задели электролинию проводов, приборы отказали и он упал в море.