В Минздраве рассказали о росте продолжительности жизни россиян

Продолжительность жизни жителей России за шесть месяцев текущего года увеличилась в среднем до 73,7 года - на 0,8 года превышает показатель за первое полугодие прошлого года.

Такое заявление сделала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. "Произошло это благодаря существенному снижению числа смертей за полгода на 28,4 тыс. человек", - сказала она, сообщает ТАСС.

Днем ранее стало известно о том, что в первом полугодии текущего года в России ускорилась естественная убыль населения. Согласно данным Росстата, за январь-июнь число умерших граждан страны превысило число родившихся на 198,8 тыс. человек. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 164,1 тыс. человек.

Естественную убыль населения на 67,4% компенсировал миграционный прирост, который вырос с 75,4 тыс. до 134,1 тыс. человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Во всех регионах, кроме Москвы и Карачаево-Черкесии, зафиксировали снижение рождаемости.