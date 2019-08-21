Трамп: Обама обиделся на Путина

Экс-президент США Барак Обама хотел исключить РФ из "Большой восьмерки", потому что российский лидер Владимир Путин его "переиграл".

"Я полагаю, президент Обама считал, что нехорошо, когда Россия входит в G8. Он захотел, чтобы Россию исключили, потому что Путин его переиграл", — сказал действующий глава Белого дома Дональд Трамп.

Также президент США заявил, что гораздо уместнее было бы видеть РФ в составе "Большой восьмерки", отметив, что поддержал бы соответствующее предложение, поскольку "многие вещи, которые обсуждаются в G7, касаются России", сообщает ТАСС.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия не напрашивается обратно участвовать в формате G8, а с интересом наблюдает за работой других форматов.

"Нет, таких заходов нет (вернуть Россию в G8). Откровенно говоря, мы не напрашиваемся по той причине, что не Россия выходила из "восьмерки", а это коллеги вышли из российского председательства в "восьмерке". Это их, собственно, как сейчас принято говорить, суверенное решение, мы не посягаем на чужой суверенитет. Повлиять на него, наверное, можно было бы, обозначив свой интерес, но я не уверен, что у нас этот интерес есть", – сказал он.

По словам Рябкова, Россия сейчас проявляет интерес к другим форматам, "а формат "восьмерки" был не всегда продуктивен, нам гораздо интереснее работать в БРИКС и в "двадцатке", передает РИА Новости.