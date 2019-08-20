В больнице Челябинска скончалась одна из пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком

В больнице Челябинска умерла 17-летняя девочка, пострадавшая в аварии между грузовиком и автобусом, об этом Накануне.RU сообщил собственный источник в Минздраве региона.

"Да, умерла от полученных травм", - подтвердил источник.

Ранее стало известно, что водитель грузовика-мусоровоза перед рейсом прошел медосмотр.

Как ранее сообщало Накануне.RU, авария произошла ночью 20 августа напротив дома № 95 на улице Блюхера. Столкнулись пассажирский автобус, ехавший из Уфы в Нижневартовск, и грузовик "КамАЗ".

По предварительным данным, водитель "КамАЗа" совершил столкновение с двигающимся впереди попутно автобусом. После удара микроавтобус опрокинулся. В результате ДТП травмы получили водитель "КамАЗа" и его пассажир, в автобусе травмы получили девять пассажиров.