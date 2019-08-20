Умерла российская и советская актриса театра и кино Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа, об этом говорится на сайте Московского театра Ермоловой.

Назаровой было 79 лет.

В сообщении говорится, что кончина актрисы - это невосполнимая утрата не только для театра, но и для всего российского искусства.

"Нет слов. Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная. Скорбим", - говорится в сообщении.



О дате, времени и месте прощания с Александрой Назаровой будет сообщено дополнительно.