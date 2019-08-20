12 Сентября 2020
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Происшествия В России
Александра Назарова (2019) | Фото:yandex.kz

Умерла российская и советская актриса театра и кино Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова скончалась 20 августа, об этом говорится на сайте Московского театра Ермоловой.

Назаровой было 79 лет.

В сообщении говорится, что кончина актрисы - это невосполнимая утрата не только для театра, но и для всего российского искусства.

"Нет слов. Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная. Скорбим", - говорится в сообщении.

О дате, времени и месте прощания с Александрой Назаровой будет сообщено дополнительно.

Александра Назарова(2019)|Фото:yandex.kz

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Умерла российская и советская актриса театра и кино Александра Назарова

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Теги: Александра Назарова, смерть, актриса



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