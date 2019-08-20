Черчесову вручили награду за вклад в развитие футбола
Главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову вручена награда Российского футбольного союза (РФС) за вклад в развитие футбола.
Как сообщается в пресс-службе организации, национальная премией РФС вручена специалисту, под руководством которого национальная сборная добилась исторического результата на Чемпионате мира FIFA 2018. Напомним, что российская команда добралась до четвертьфинала турнира.
Награду 55-летнему тренеру вручили первый вице-президент РФС Никита Симонян и советник президента РФС Александр Мирзоян.
Во вторник, 20 августа, первый вице-президент РФС Никита Симонян и советник президента РФС Александр Мирзоян наградили Национальной премией РФС за вклад в развитие футбола главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Поздравляем Станислава Саламовича! pic.twitter.com/siL2JC0hIu— Сборная России (@TeamRussia) August 20, 2019