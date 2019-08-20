Черчесову вручили награду за вклад в развитие футбола

Главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову вручена награда Российского футбольного союза (РФС) за вклад в развитие футбола.

Как сообщается в пресс-службе организации, национальная премией РФС вручена специалисту, под руководством которого национальная сборная добилась исторического результата на Чемпионате мира FIFA 2018. Напомним, что российская команда добралась до четвертьфинала турнира.

Награду 55-летнему тренеру вручили первый вице-президент РФС Никита Симонян и советник президента РФС Александр Мирзоян.