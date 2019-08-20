В Сибири и на Дальнем Востоке сохраняется "чрезвычайная опасность" лесных пожаров

Самый высоких класс пожарной опасности наблюдается в лесах Сибири, Дальнего Востока, Приволжья, Кавказа и юга европейской части России.

В сообщении Росгидромета говорится, что высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в Мурманской области, Южном федеральном округе, Ставропольском крае, Дагестане, на юге Приволжского федерального округа.

Также высоки риски пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской, Омской областях, на западе Томской и Новосибирской областей, востоке Эвенкии, севере Бурятии, в Якутии, на западе Амурской области и Чукотском автономном округе, в Магаданской области.

Напомним, Правительство России выделяет 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров из резервного фонда страны.

Ранее в Минприроды предложили лишить глав регионов права определять зоны контроля лесных возгораний, кроме этого, региональные власти не смогут самостоятельно менять границы этих зон.

В настоящее время регионы могут не тушить пожары в зонах контроля, если затраты на это превышают предполагаемый ущерб и огонь не угрожает городам, поселкам и объектам экономики. Решение о тушении принимают главы тех регионов, в которых горят леса. По одной из версий, это положение наряду с другими факторами спровоцировало масштабное распространение пожаров в Сибири в этом году: в Минприроды назвали некоторые отказы от тушений необоснованными.