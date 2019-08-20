Соратник Авакова: Порошенко не уйти от уголовного преследования

Депутат Рады, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко, близкий к министру Арсену Авакову, считает, что бывший президент Петр Порошенко не спрячется за депутатским мандатом от уголовного преследования. Об этом он сказал в эфире интернет-канала Politeka.

"Я бы рекомендовал Петру Алексеевичу Порошенко не принимать на себя полномочия народного депутата Украины, потому что, по законам жанра, с него будут все равно снимать депутатскую неприкосновенность", - сказал Геращенко.

Он уверен, что количество уголовных дел против бывшего гаранта будет и дальше расти. Сейчас их расследуется более десяти.