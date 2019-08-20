В Челябинске депутаты предлагают ужесточить штрафы за незавершенные раскопки

Челябинские депутаты предлагают повысить штрафы за незавершенные раскопки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы.

Жители жалуются на производство земляных работ с целью ремонта сетей или ликвидации аварийных ситуаций. Во дворах раскапывают ямы, повреждая асфальт, элементы благоустройства и зеленые насаждения, а затем не восстанавливают прежний вид территории. Только на территории Металлургического района около 500 незавершенных раскопок.

Депутаты обратили внимание, что при проведение земляных работ необходимо получить ордер. Если его нет, организациям выписывается штраф от 10 до 20 тыс. рублей. При этом, если компания получила ордер, провела раскопки и не восстановила прежний вид штраф от 50 до 100 тыс. рублей.

"Поэтому некоторым организациям дешевле ордер не брать. Они платят небольшой штраф и копают несанкционировано. С таких невозможно спросить за нарушение", - добавили в гордуме.

В связи с этим они предлагают уравнять штрафные санкции для организаций с ордером и без. С соответствующей инициативой депутаты выйдут в ЗСО.