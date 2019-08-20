Малый и средний бизнес двух уральских городов не подает признаков жизни

В Нижнем Тагиле и Кургане отмечена наименьшая экономическая активность малого бизнеса в июле. Выводы сделали эксперты Финансового университета при Правительстве РФ по итогам опроса владельцев и совладельцев предприятий, передает корреспондент Накануне.RU.

Исследование прошло в 78 городах России с населением более 250 тыс. человек. Опросы показали, что в городах с мая снижается число представителей МСБ, намеренных в ближайшие пару месяцев арендовать офис или производственные помещения. В июле оно упало на 8% по сравнению с результатами годичной давности.

Также снижается число тех, кто рассматривает для себя перспективу открытия собственного бизнеса, показатель идет по нисходящей с ноября 2018-го и за год снизился на 21%.

Снижается спрос представителей сектора на грузоперевозки и экспорт. Высокая активность отмечена лишь в строительстве, где объем работ вырос на 15% по сравнению с прошлым годом.

Активность бизнеса в городах неравномерна. Больше всего предпринимателей, заявивших о готовности арендовать производственные помещения или открывать новый бизнес, в Якутске, Севастополе, Балашихе, Химках, Красноярске. В этих городах положительный ответ дали 30-37% опрошенных. Велика доля таких предпринимателей также в Казани, Краснодаре и Перми. Города, где отмечается самый низкий уровень экономической активности малого и среднего бизнеса – это Курган, Волжский, Архангельск, Тамбов, Нижний Тагил, Грозный. Йошкар-Ола, Мурманск, Смоленск (везде меньше 20%). Курган, отметим, занял последнюю строчку с показателем в 16%, всего на три строчки выше поднялся Нижний Тагил (18%).

Аналитики считают странным, что активность бизнеса падает на фоне оптимистичных данных Росстата: за первое полугодие реальная зарплата в России выросла 1,8%, денежные доходы – на 0,5%, пенсии - на 0,8%. В Финансовом университете полагают, что спад активности малого и среднего бизнеса не будет продолжаться долго и показатель будет расти уже осенью-зимой 2019 – 2020 гг.

Как сообщало Накануне.RU, в России сократилось число субъектов МСБ, за первое полугодие их количество снизилось на 8%: прекратило существовать 18,3 тысячи малых и 1,5 средних предприятий. Министр финансов РФ Антон Силуанов объяснил динамику укрупнением малых предприятий.