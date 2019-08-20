Остался в силе приговор экс-главе минтранса Прикамья, получившему срок за взятку

Пермский краевой суд рассмотрел апелляцию экс-министра транспорта Прикамья Алмаза Закиева, который получил срок за взятку, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, дело против Закиева возбудили еще осенью 2016 г. По версии следствия, с декабря 2015 по март 2016 гг. министр получил от представителя одной из компаний взятку в 8,4 млн руб. За это он должен был помочь в получении и точной оплате контракта на строительство обхода Чусового ценой в 2 млрд руб. Взятка якобы была завуалирована под покупку у Закиева по завышенной стоимости – за 28 млн руб. – его тюменской квартиры. Она составила разницу между ценой продажи, указанной министром, и фактической стоимостью жилья. После получения денег Закиев попытался отстранить от участия в торгах конкурента "его" организации. Ленинский райсуд Перми приговорил Закиева к восьми с половиной годам колонии строгого режима.

Приговор оставлен без изменений, однако в счёт наказания зачтен срок содержания под стражей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого суда..

Напомним, ранее не так радужно закончились уголовные преследования бывших коллег Закиева. Экс-глава минсвязи Евгений Балуев получил шесть лет условно и штраф в 800 тыс. руб. за незаконные траты 57,5 млн руб. при строительстве сети МФЦ. Занимавший ранее должность министра спорта Павел Лях получил три года условно за "обогащение" на 23,6 млн руб.. во время реконструкции стадиона "Динамо". А вот бывший министр сельского хозяйства края Иван Огородов, которому вменяли незаконное выделение "Свинокомплексу "Пермский" многомиллионных субсидий, избежал приговора – дело закрыли.