11 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР
ВСУ, армия Украины (2015) | Фото:

Киев завел уголовное дело на тех, кто собирает доказательства военных преступлений Украины

В Киеве заведено уголовное дело против чиновников и общественных деятелей ДНР и ЛНР, которые занимаются сбором доказательств военных преступлений Украины для подачи их в будущем в международные суды. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, сообщает генпрокуратура страны (ГПУ).
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По его словам, ведомство объявило о подозрении создателям Специальной комиссии при Совмине ДНР по фиксации и сбору доказательств военных преступлений украинской власти в Донбассе и организации "Справедливая защита". В список фигурантов вошли, в частности, глава МИД ДНР Наталья Никонорова и уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова за "финансирование терроризма". Киев упорно использует эту бездоказательную формулировку, которая не признана ни одним судом в мире.

Матиос заявил, что эти структуры "совершают противоправную деятельность", а от имени жителей республик уже подготовлено и направлено 1539 "сфальсфицированных" исков в Международный уголовный суд. Его слова означают, что Украина или никогда не совершала военных преступлений, или фиксировать их запрещено.

Примечательно, что после этого выступившая на брифинге представитель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер поблагодарила Матиоса и все украинские силовые органы и заверила, что "международное сообщество" будет следить за "соблюдением прав человека" на Украине.

"Нам очень важно, чтобы все стороны были привлечены к ответственности, все преступники несли ответственность за совершенные преступления. Очень хорошо, что Военная прокуратура Украины и все правоохранительные органы занимаются этим вопросом", - сказала Богнер.

Можно заметить, что под "всеми сторонами" она подразумевает только одну - республики Донбасса.

В прошлом году ГПУ отметилась тем, что "отменила" ряд уголовных дел против ВСУ, возбужденных СК РФ за обстрелы Донбасса.

Обстрел, Донбасс, разрушение, война(2015)|Фото: Накануне.RU

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Киев завел уголовное дело на тех, кто собирает доказательства военных преступлений Украины

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, военные преступления



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