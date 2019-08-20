Ущерб по делу братьев Магомедовых увеличился до 11 млрд рублей

Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции совладельцу группы "Сумма" Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову. Им добавили два эпизода мошенничества, увеличив сумму ущерба по делу до 11 млрд рублей.

Также Магомедовы обвиняются в организации преступного сообщества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее ущерб по делу составлял 2,5 млрд рублей, а эпизодов мошенничества было семь.

Владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были задержаны в конце марта 2018-го по подозрению в особо крупной растрате и мошенничестве, а также создании ОПС.

Защита предлагала залог 2,5 млрд руб., соразмерный сумме ущерба. Братьям Магомедовым было предъявлено обвинение по всем инкриминируемым им статьям, Магомед также обвиняется в незаконном обороте оружия.

Ранее судом были арестованы активы и банковские счета 24-х компаний в рамках расследования данного дела. На счета "Суммы" ранее также был наложен арест. Кроме того, арестованы доли в уставных капиталах совладельцев группы, их автомобили и недвижимость.