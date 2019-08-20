11 Сентября 2020
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КСК Сибирь Муравленко (2019) | Фото: Правительство Ямала

В 2022 году в Муравленко запустят долгожданный культурный центр "Сибирь". Стройку посетил Дмитрий Артюхов

Вскоре в Муравленко откроется для посетителей культурно-оздоровительный центр "Сибирь", который начали строить еще в 2005-ом. Долгострой в рамках своей поездки по округу посетил губернатор арктического региона Дмитрий Артюхов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Здание состоит из культурного и спортивного блоков. Первый предполагает размещение классов для обучения игре на музыкальных инструментах, изостудию и концертный зал на 700 мест. В спортивном блоке предусмотрены взрослый и детский бассейны, универсальный спортивный зал, тренажерный сал, сауна и зал для фитнеса.

Компания, которая возводит объект, "ТюменьТЕЛ", анализирует проектную документацию, которая с 2014 года могла устареть. Визуальное обследование позволяет говорить об отсутствии серьёзных изменений конструкций здания, связанных с временным простоем. Строителям предстоит откорректировать первоначальный проект в соответствии с нормами, предъявляемыми к таким учреждениям. Начать строительно-монтажные работы на объекте подрядчик готов в ближайший месяц. Рассчитывается, что центр в Муравленко удастся ввести уже в 2022 году.

КСК Сибирь Муравленко(2019)|Фото: Правительство Ямала

КСК Сибирь Муравленко Дмитрий Артюхов(2019)|Фото: Правительство Ямала

Построить культурно-оздоровительный комплекс пытались уже несколько раз. В 2011 и в 2014 годах строительство центра возобновляли, но замораживали из-за недостатка финансирования.

Напомним, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа отправился в поездку от Надыма до Ноябрьска. За рулем личного автомобиля Lada X-Ray он инспектирует состояние автодорог в ЯНАО. Артюхов совмещает инспекции с новым форматом общения с жителями региона: в своем Instagram призывает ямальцев рассказывать ему, на какие проблемы стоит обратить внимание в поездке. О встречах с людьми губернатор отчитывается в жанре видеодневника. Глава региона уже проехал по трассе Салехард - Надым, побывал в Надыме, Пангодах и Новом Уренгое. Завершится поездка на границе Ямала и Югры.

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В 2022 году в Муравленко запустят долгожданный культурный центр "Сибирь". Стройку посетил Дмитрий Артюхов

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Теги: Дмитрий Артюхов, культурно-спортивный комплекс Сибирь, долгострой



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