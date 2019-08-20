Робот Федор берет с собой на МКС Марусю

Робот Федор, он же "антропоморфный робот, позывной Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции", возьмет с собой на МКС "Марусю" – вязанную игрушку-талисман. Ее фото опубликовал в Facebook глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устиненко.

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"Кто сказал что Skybot летит в гордом одиночестве? Знакомьтесь: Маруся, просто Маша, им будет о чем поговорить во время пуска и полёта:) Для технарей: индикатор невесомости, она первая традиционно это на себе ощутит новое состояние", - написал Устиненко.

В конце июня новый экипаж МКС, которому предстоит работать с Федором, рассказывал о некоторых "замечаниях", возникших к работе андроида. "У нас были с ним занятия. Эта задача появилась очень неожиданно, пришлось решать её сходу. Есть некоторые замечания по подготовке. Но это замечания, которые понимают космонавты, знающие, что такое невесомость. Это некоторые нюансы, я уверен, что они будут устранены, и надеюсь, что результат работы с "Федором" будет положительным и интересным, и первый блин не будет комом. Вы это увидите по нашим съемкам", - рассказал журналистам космонавт Александр Скворцов.

Ракета с кораблем "Союз" и Федором на борту стартует к МКС 22 августа. Федор будет помогать космонавтам, в том числе выполнять работы в открытом космосе.