11 Сентября 2020
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Наука и техника В России
Маша - фетиш робота Федора (2019) | Фото:страница Владимира Устиненко в facebook

Робот Федор берет с собой на МКС Марусю

Робот Федор, он же "антропоморфный робот, позывной Skybot F-850, помощник экипажа Международной космической станции", возьмет с собой на МКС "Марусю" – вязанную игрушку-талисман. Ее фото опубликовал в Facebook глава пресс-службы Роскосмоса Владимир Устиненко.
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"Кто сказал что Skybot летит в гордом одиночестве? Знакомьтесь: Маруся, просто Маша, им будет о чем поговорить во время пуска и полёта:) Для технарей: индикатор невесомости, она первая традиционно это на себе ощутит новое состояние", - написал Устиненко.

В конце июня новый экипаж МКС, которому предстоит работать с Федором, рассказывал о некоторых "замечаниях", возникших к работе андроида. "У нас были с ним занятия. Эта задача появилась очень неожиданно, пришлось решать её сходу. Есть некоторые замечания по подготовке. Но это замечания, которые понимают космонавты, знающие, что такое невесомость. Это некоторые нюансы, я уверен, что они будут устранены, и надеюсь, что результат работы с "Федором" будет положительным и интересным, и первый блин не будет комом. Вы это увидите по нашим съемкам", - рассказал журналистам космонавт Александр Скворцов.

Ракета с кораблем "Союз" и Федором на борту стартует к МКС 22 августа. Федор будет помогать космонавтам, в том числе выполнять работы в открытом космосе.

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Робот Федор берет с собой на МКС Марусю

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Теги: робот федор, мкс, роскосмос



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Ранее 24.08.2019 08:55 Мск Что-то пошло не так: "Союз" с роботом Федором не смог пристыковаться к МКС
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