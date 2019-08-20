Названа причина острой кишечной инфекции в свердловском санаторном лагере "Талый Ключ"

Роспотребнадзор установил причину заболеваемости детей в свердловском санаторном лагере "Талый Ключ".

Напомним, ранее сообщалось, что в лагере дети заболели острой кишечной инфекцией. После этого в Роспотребнадзоре организовали расследование.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, установлено, что причиной заболеваемости явились носители норовируса среди работников пищеблока: результаты исследований показали, что у заболевших детей и ряда сотрудников обнаружены РНК норовирусов второго типа.

"Распространению инфекции послужило несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима на пищеблоке (некачественная обработка кухонного инвентаря, нарушение дезинфекционного режима, сроков реализации продукции, неисправное оборудование)", - добавили в Роспотребнадзоре.

Заболевшие сотрудники отстранены от работы, проводится заключительная дезинфекция на пищеблоке и в помещениях. Также составлены административные протоколы о временном запрете деятельности лагеря с 20 августа. Сейчас проводятся мероприятия по вывозу детей.